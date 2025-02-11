İstanbul’da yollar beyaza büründü: Araçlar yollarda kaldı

İstanbul’da beyaza bürünen yollarda araçlar ilerlemekte güç çekti. Bazı araçlar kayarken, yolda kalan otomobilleri de yurttaşlar iterek kurtarmaya çalıştı.

İstanbul’da yollar beyaza büründü: Araçlar yollarda kaldı
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Arnavutköy Osmangazi Caddesi ve Büyükçekmece’de araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı araçlar kayarken, bir motosiklette ilerleyemeyerek devrildi. Yolda kalan bazı araçları yurttaşlar iterek kurtarmaya çalıştı.

Arnavutköy çevre yolu Sultangazi istikametinde beyaza bürünen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekmeye başladı.


Etiketler: #İstanbul #kar yağışı #Kar

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