İstanbul'daki 50 özel hastane kapatılabilir!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 18:11

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 18:11

İstanbul'daki hastanelerde deprem riski incelemesi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da hizmet veren 160'a yakın özel hastanenin 110'undan deprem dayanıklılık raporlarını istedi.

NTV'de yer alan haberde, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Reşat Bahat, "Maalesef İstanbul'daki yaklaşık 110 hastanenin depremle ilgili raporları çok yeterli değil. Yani depreme güçlü olsalar da bunu kanıtlayacak bilgi ve belgeye sahip değiller. Çünkü bu hastaneler 1999 depreminden önce inşa edilmiş hastaneler. 99 depreminde yıkılmamışlar, ayaktalar ancak 2018 Deprem Yönetmeliği'ne göre hizmet verip veremeyecekleri konusunda ciddi kuşkular var" açıklamasında bulundu.

ÖZEL HASTANELER KAPATILACAK MI?

Reşat Bahat, 50'den fazla özel hastanenin hızla kapatılacağını öngörüyor. İstanbul'da iki üniversite hastanesinin de aralarında bulunduğu 6 kamu hastanesi için tahliye kararı çıkmıştı. Şimdi özel hastaneler mercek altında.

Bahat, "Depremden 15 gün sonra il sağlık müdürlüğü bu raporlarımızı istedi. Özellikle de radyoloji ünitelerimiz ve olabilecek bir hasarın, radyasyon güvenliğini sıkıntıya sokabilir diye bizden röntgen ya da radyasyonla ilgili bölümlerimizin ruhsatlarının yenilenmesini talep etti" dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bahat, "Muhtemelen ivedilikle bu raporları bir değerlendiriyor. Ondan sonra tabii ki raporlarının yeterli bulmadığı hastanelerden başka şeyler isteyecek. Kendi ekiplerini gönderebileceğini düşünüyorum. Hastane işletme sahipleri olarak depreme dayanıklı binalarda hizmet etmek istiyoruz" diyerek sözlerine şunları ekledi:

"Ama bir, bize bir vakit verilmesi lazım. İki, bize kredi verilmesi lazım. Üç, bize yer gösterilmesi lazım. Kamu hastanelerini kapatabilirler, onlar iflas etmez. Onların getirilmiş çekleri yoktur ya da varsa bile kamu öder ama bizde işler öyle yürümüyor. Yani bizim mutlaka buradaki mağduriyetlerimizin ileride vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde çözülmesi gerekiyor."

Türkiye genelinde 567 özel hastanenin 250'ye yakınının deprem açısından riskli olabileceği düşünülüyor.