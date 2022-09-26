İstanbul'daki vahşeti paylaşanlar hakkında karar
İstanbul Bağcılar'da bir annenin vahşice katledilmesi ve sonrasında yaşanan olayın görüntülerini sosyal medyada paylaşan üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde annesi H.S'yi öldüren ve emniyet birimlerince yakalanan A.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
Olay görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan N.A, G.K. ve S.A. hakkında ''yargılama ve soruşturmanın gizliliğini ihlal'' suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
YAYIN YASAĞI KARARI VERİLMİŞTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda cinayet anına ilişkin telefonla video çekildiği, görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmişti.
Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, Bağcılar'daki cinayete ilişkin görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı verilmişti.
Yapılan incelemede, görüntüleri çekerek ilk paylaştığı tespit edilen S.A. ile babası N.A. ve babasının arkadaşı G.K. gözaltına alınmıştı.
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