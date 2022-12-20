İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu sevkiyatı: 7 kişi gözaltında
Düzce'ye İstanbul'dan uyuşturucu getirdikleri belirlenen 1'i kadın 7 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.
Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu getirip, piyasaya sürmeye çalışan 1'i kadın 7 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan F.T., S.T., F.G., H.D., O.T., M.K. ile Ö.B.'nin evlerinde ve araçlarındaki aramalarda; 1 kilo 56 gram metamfetamin, 161 uyuşturucu hap, 20 gram bonzai, 10 sentetik hap, 12 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 52 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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