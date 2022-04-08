İstanbul'dan adeta bir apartman geçti

Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçerken vatandaşlar o anları şaşkınlıkla izledi. Boğaz'dan geçişini yaklaşık 3 saatte tamamlayan römorkörün taşıdığı çelik bloklar adeta apartman görünümündeydi.

(DHA)
08 Nisan 2022 Cuma, 20:43
İstanbul'dan adeta bir apartman geçti
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Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformu çekerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

METRELERCE ÇELİK BLOKLAR

Platformun taşıdığı 8 katlı apartmanı andıran çelik blokları taşıyan römorkörün boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Yaklaşık 3 saatte boğaz geçişini tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.


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