İstanbul'dan adeta bir apartman geçti
Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçerken vatandaşlar o anları şaşkınlıkla izledi. Boğaz'dan geçişini yaklaşık 3 saatte tamamlayan römorkörün taşıdığı çelik bloklar adeta apartman görünümündeydi.
Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformu çekerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
İstanbul'dan adeta bir apartman geçti— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 8, 2022
METRELERCE ÇELİK BLOKLAR
Platformun taşıdığı 8 katlı apartmanı andıran çelik blokları taşıyan römorkörün boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.
Yaklaşık 3 saatte boğaz geçişini tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.
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