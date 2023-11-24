'İstanbulkart doldurma bahanesiyle' para isteyen 2 kadın yakalandı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:33

Güncelleme: 24.11.2023 - 09:33

İstanbul’da ellerinde İstanbulkart ile sokaklarda dolaşan ve yoldan çevirdiği vatandaşlardan kart doldurma bahanesiyle duygu sömürüsü yaparak para isteyen 2 kadın zabıta ekiplerinin dikkatini çekti.

Şüpheli iki kadın Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı huzur ekibi tarafından izlenmeye başlandı. 2 kadını Karaköy meydanında dolaştıkları esnada yakalandı.

PARALARI KARTA YÜKLEMEMİŞLER

Kadınların vatandaşlardan para istediği anlar kameralara yansıdı. Yakalanan kadınlar Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Kadınların her birinin üzerinden 730 TL nakit para çıkarken İstanbulkartlarının para yüklü olmadığı tespit edildi.

Kadınlardan çıkan nakit paraya tutanak karşılığı el koyuldu. Ayrıca her iki kadına kabahatler kanunu gereğince 617’şer TL para cezası kesildi. Kadınlar ardından serbest bırakıldı.