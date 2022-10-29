İstanbulkart kullananlar dikkat! Kişileştirme yapmayanlar artık ücret ödeyecek
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşımalardan ücretsiz faydalanabilmek için İstanbulkart’ların kişiselleştirilmesi gerektiği duyuruldu. Kişiselleştirme işlemini yapmayanyurttaşların ise bugün ücretsiz toplu taşımadan faydalanamayacakları belirtildi.
İstanbul'da ekim ayı itibarıyla resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek. Turist ve göçmenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla ücretsiz ulaşım hakkını kullanamayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşımdan faydalanmak için İstanbulkart'ını kişiselleştirmeyi unutma" denildi.
Açıklamada, "Resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkı başta olmak üzere birçok olanak kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ta" ifadeleri kullanıldı.
Birçok ödeme noktasında banka kartı gibi de kullanılan İstanbulkart’larının anonim (üzerinde isim yazmayan) özelliğinin ortadan kalkmasıyla kartlar kişiye özel hale geliyor. Kişiselleştirme sistemini hayata geçirmek için İstanbulkart Mobil uygulaması veya kisisellestirme.istanbulkart.istanbul web adresinden kayıt olunabiliyor. İstanbul’da birçok kampanyadan da sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabiliyor. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla anonim tüm İstanbulkart’ların kullanımına son verilecek.
NASIL KİŞİSELLEŞTİRİLİR?
İstanbulkart Mobil’e giriş yapılarak ana sayfadan ‘kart ekle’ alanındaki yönlendirmeler takip edilerek ya da www.bireysel.istanbulkart.istanbul adresinde gerekli bilgiler doldurularak kartlar kişiselleştirilebilir. İstanbulkart Mobil ya da internet üzerinden yapmak istemeyen kullanıcılar ise 153’ü arayarak kartlarını kişiselleştirebilir.
29 Ekim itibarıyla özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek. 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra satın alınan kartlar kişiselleştirildiğinde ilk geçiş ödemesinden sonra 7,67 lira iade ediliyor.
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