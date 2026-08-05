İstanbullu en çok yeşil alan projelerine oy verdi

İBB tarafından hayata geçirilen “Bütçem İstanbul 2027” projesine İstanbullular bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Şehrin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen İstanbullular, 30 Nisan-7 Haziran tarihleri arasında, toplam 634 proje önerisi sundu. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar tarafından sisteme iletilen proje önerileri; İBB’nin ilgili daire başkanlıkları tarafından, mevzuata uygunluk, mali ve teknik incelemelere tabi tutuldu.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, incelemeler ardından 40 proje, 1-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında vatandaşın oylarına sunuldu. Oylama sonucunda uygulamaya hak kazanan 15 proje arasında birinciliği ‘Cep Ormanları ve Mikro Yeşil Alanlar’ projesi aldı. Proje ile İstanbul’da atıl ve kullanılmayan küçük ölçekli alanların, yeşil alanlara dönüştürülmesi yoluyla kentteki yeşil alan miktarının artırılması, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve vatandaşlara daha sağlıklı, yaşanabilir ve doğayla iç içe kamusal yaşam alanları sunulması amaçlanıyor.

CADDELERDEKİ GÖRSEL KİRLİLİK AZALTILACAK

Katılımcı Bütçe 2027 oylamasında ikinci seçilen ‘İstanbul Kent Cepheleri ve Tabela Rehabilitasyonu’ projesi ile İstanbul genelindeki yoğun caddelerde reklam ve tabela kullanımına yönelik standartların oluşturulması amaçlanıyor. Böylelikle ekonomik açıdan merkezi konumda bulunan caddelerde kontrolsüz reklam, tabela ve aşırı aydınlatmanın oluşturduğu görsel kirliliğin azaltılması hedefleniyor. Uygulamanın ilk etabında, Şişli Halaskargazi ve Cumhuriyet Caddeleri pilot bölge olarak ele alınacak. Bu alanlarda kentsel estetik açısından rehabilitasyon çalışmaları yapılacak. Uygulama sürecinde söz konusu caddelerde görsel kirlilik oluşturan reklam, tabela ve benzeri unsurlar tespit edilerek kaldırılacak. Pilot uygulamanın tamamlanmasının ardından modelin İstanbul geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

KALDIRIMLAR YAYALARIN OLACAK

Katılımcı Bütçe 2027 uygulamasında üçüncü seçilen İBB Kaldırım Skoru ve adil Kaldırım Kamulaştırma Programın’da ise, kaldırımların fiziksel erişilebilirlik, genişlik, konfor ve güvenlik standartlarını nesnel verilerle ölçmeyi ve tespit edilen engelleri ortadan kaldırarak yaya haklarını güvence altına almak amaçlanıyor. Program kapsamında, İBB Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile yapay zekâ altyapısının birleştirilmesi ve "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden vatandaşların ileteceği anlık saha bildirimleriyle her sokak için dinamik bir "kaldırım skoru" (1-100) üretilmesi planlanıyor.

SEÇİLEN DİĞER PROJELER

Katılımcı Bütçe 2027 uygulamasında seçilen diğer projelerden bazılai ise şöyle:

BİR DURAK NEFES PROJESİ

Toplu ulaşım kullanan vatandaşların yazın aşırı sıcaklarda, kışın ise soğuk ve yağışlardan korunması amacıyla akıllı teknolojilerle donatılmış duraklar oluşturulacak.

GÜVENLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM

Geliştirilecek uygulama aracılığıyla vatandaşların kentsel dönüşüme ilişkin ihtiyaç, talep ve beklentileri dijital ortamda toplanacak. Aynı mahalle, ada veya parselde yaşayan vatandaşlar arasında iletişim ve koordinasyon güçlendirilerek katılımcı bir süreç oluşturulacak.

AKILLI ULAŞIM-CANLI OTOBÜS DOLULUK SİSTEMİ

İstanbul’daki toplu taşıma kullanıcılarının otobüslerin anlık doluluk durumunu görüntüleyebilmesini sağlayan bir sistem geliştirilecek. Sistem sayesinde kullanıcılar alternatif seferleri değerlendirebilecek.

BİSİKLET OTOYOLU

D-100 (E-5) ve TEM (Avrupa Otoyolu) gibi ana otoyol güzergâhlarının kenarları ile sahil şeritleri boyunca kesintisiz, güvenli ve geniş bisiklet otobanları inşa edilecek. Proje ile; bisiklet yolları doğrudan metro, metrobüs ve Marmaray istasyonlarının içerisine kadar entegre edilecek. İstasyon çıkışlarında İSPARK benzeri, İstanbulkart ile erişim sağlanan, kapalı ve kameralı güvenli park alanları oluşturulacak. Toplu taşıma araçlarına ek ücret ödenmeksizin bisikletle binilebilecek.

MAHALLEMDE İLK 72 SAAT

Proje ile mahallelerin afetlere hazırlıklı hale getirilmesi, afet kültürünün yaygınlaştırılması ve ilk 72 saatin etkin, koordineli ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, muhtarların koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlardan oluşan mahalle afet ekipleri kurulacak.

OKUL SONRASI DESTEK VE EĞİTİM MERKEZLERİ (OSDEM)

Hedef kitlesini çalışan annelerin çocukları ile dezavantajlı grupların (tek ebeveynli aileler, düşük gelirli aileler vb.) oluşturduğu OSDEM’lerde; çocukların günlük ödevlerinin yapılması, okuma, yazma ve matematik eğitimi destek çalışmaları sunulacak.

İBB DOSTU

Sevimli maskot "İBB Dostu" aracılığıyla İstanbul’da yaşayan tüm çocuklar ile büyükşehir belediyesi arasında bir köprü kurulması amaçlanıyor. Proje ile çocukların; İstanbul’un yönetimi, belediye hizmetleri, kent hakları ve gelecek hayalleri konusunda seslerini kolayca duyurabilmesi hedefleniyor.

İSTANBULAŞIM-TEK HARİTADA AKILLI ULAŞIM REHBERİ

İstanbulaşım ile İstanbul’daki toplu ulaşım bilgilerini tek bir harita üzerinde sade ve anlaşılır biçimde sunmayı amaçlayan dijital bir ulaşım rehberi oluşturulacak.

Marmara Yosun Dönüşüm Ağı: Kıyı Temizliği ve Biyoplastik Ar-Ge Programı

Proje ile İstanbul kıyılarında dönemsel olarak biriken, doğal denizel biyokütlenin, çevresel bir yük olmaktan çıkarılarak, katma değerli ürünlerin geliştirilmesinde kullanılması amaçlanıyor.

METROEKSPRES: İSTASYON İÇİ GEÇİŞ CEPLERİ İLE KESİNTİSİZ VE HIZLI METRO HATTI İŞLETİM MODELİ

Metroekspres ile İstanbul'un dikey ve uzun metro hatlarında (M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, M2 Yenikapı-Hacıosman vb.) seyahat süreleri radikal bir şekilde düşecek.

METROVİSİON İSTANBUL

İstanbul’un metro ağı, yalnızca bir ulaşım sistemi olarak değil; kültürel, sanatsal ve turistik bir deneyim alanı olarak yeniden tasarlanacak. İstanbul’daki seçili metro durakları; bulundukları bölgenin tarihini, kültürünü ve kimliğini yansıtan tematik alanlara dönüşecek.

KAMP VE BİSİKLET YOLU

İstanbul'un Çekmeköy/Nişantepe ile Şile ilçeleri arasında dağ bisikleti kullanımına uygun, doğaya uyumlu ve güvenli bir alternatif ulaşım ve rekreasyon koridoru oluşturulacak.

Kazanan projeleri incelemek için ‘butcesenin.istanbul’ adresinin ziyaret edilebileceği belirtildi.