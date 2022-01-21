İstanbullu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nı çok sevdi

21 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle 26 Ekim 2019 tarihinde açılışı yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı, İstanbul’un yeni çekim merkezi oldu. 5 milyon 500 bin metrekarelik alanıyla İstanbul’un en büyük yeşil alanı olan Kemerburgaz Ormanına 2021 yılı boyunca günlük ortalama bin 500 araç giriş yaptı. Bu sayı hafta sonları 7 bin araca kadar çıktı. Kemerburgaz Kent Ormanı 2021 yılındaki pandemi koşullarına rağmen toplam 220 bin araca ve 1 milyon 500 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Yeme içme, spor, kültür-sanat ve piknik alanlarının yer aldığı Kemerburgaz Kent Ormanı konser ve festivallere de düzenlendi. Etkinlik Alanında 14 konser, 16 festival gerçekleştirildi. Kent ormanı içerisinde yer alan Dot Tiyatro’da 25 oyun sergilendi.

Kemerburgaz Kent Ormanında, 2021 yılı içerisinde 50’si sosyal sorumluluk projesi olmak üzere yaklaşık 130 farklı etkinlik düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış töreninin ardından Kemerburgaz Kent Ormanı'nı yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez ziyaret etti. Gürültüden uzak, temiz havada yürüyüş yaptı. 26 Kasım’da İstanbul’daki yoğun programlarına kısa bir süre ara veren CHP lideri, gözlerden uzakta Kemerburgaz Kent Ormanı'nda vakit geçirdi. Kılıçdaroğlu’na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. İşte, bu çok özel ziyaretin yine çok özel fotoğrafları…

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda, 2021 yılı içerisinde 50’si sosyal sorumluluk projesi olmak üzere 130 farklı etkinlik düzenlendi.