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İstanbullular dikkat! 3 mahallede 8 saat su kesintisi yapılacak

İstanbullular dikkat! 3 mahallede 8 saat su kesintisi yapılacak

28.07.2026 11:50:00
Güncellenme:
ANKA
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İstanbullular dikkat! 3 mahallede 8 saat su kesintisi yapılacak

İSKİ, Fatih ilçesindeki isale hattında yapılacak iyileştirme çalışmaları nedeniyle 29 Temmuz'da 3 mahallede planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesinti 09.00 ile 17.00 saatleri arasında sürecek.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi mevkisindeki isale hattında yürütülecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere 8 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

SU KESİNTİSİ 8 SAAT SÜRECEK

İSKİ'nin açıklamasına göre, isale hattındaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle 29 Temmuz'da saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacak.

3 MAHALLE ETKİLENECEK

Çalışmalar süresince Fatih ilçesindeki Aksaray, Cerrahpaşa ve Haseki Sultan mahallelerine su verilemeyecek.

 

İSKİ, yurttaşların kesintiden etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

İlgili Konular: #İSKİ #su kesintisi

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