İstanbullular dikkat! 3 mahallede 8 saat su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi mevkisindeki isale hattında yürütülecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere 8 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.
SU KESİNTİSİ 8 SAAT SÜRECEK
İSKİ'nin açıklamasına göre, isale hattındaki iyileştirme çalışmaları nedeniyle 29 Temmuz'da saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacak.
3 MAHALLE ETKİLENECEK
Çalışmalar süresince Fatih ilçesindeki Aksaray, Cerrahpaşa ve Haseki Sultan mahallelerine su verilemeyecek.
İSKİ, yurttaşların kesintiden etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.