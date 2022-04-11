Yola çıkacaklar dikkat! Bu seferler iptal edildi

İstanbul yeni haftaya yağışlı havayla başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul ile Bursa arasında yapılan bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

(DHA)
11 Nisan 2022 Pazartesi, 08:20
Yola çıkacaklar dikkat! Bu seferler iptal edildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. 

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: 

"07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" 


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