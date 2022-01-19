İstanbullular dikkat! Bu yollar saat 11.00'ten itibaren kapalı
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, gazeteci Hrant Dink'in katledilişinin yıldönümü nedeniyle yapılacak anma nedeniyle saat 11.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Hrant Dink’in ölüm yıldönümü ile ilgili olarak kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır" denilerek, kapatılacak yollar ile alternatifleri şöyle sıralandı:
KAPATILACAK YOLLAR
Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişi), Pangaltı 2236 Nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli İstikameti.
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.
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