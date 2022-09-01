İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

01 Eylül 2022 Perşembe, 14:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul ve Marmara Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarıları sonrası beklenen yağmur başladı. Ataşehir’de bastıran sağanak yağış sebebiyle D-100 karayolu bağlantı noktasında bulunan bir sokak su altında kaldı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı yurttaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığındı. Sağanak yağış etkisini kaybetmesinin ardından, yağmur yerini güneşe bıraktı.

“SIRILSIKLAM OLDUM”

Yağmurdan bir ağacın altına sığınarak saklanan yurttaş, “Yarım saattir bekliyorum, sular çekilirse bir minibüs bulup gideceğim. Sırılsıklam ıslandım, şans yaz yağmuru. Yolları halini görüyorsunuz 5 dakikada sular doldu buraya. Lağımdan su fışkırıyor” dedi.