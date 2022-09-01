İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor
İstanbul Anadolu Yakası Ataşehir bölgesinde sağanak yağmur etkili oluyor. Ani bastıran sağanak yağış sebebiyle bazı yollar göle dönerken, vatandaşlar ağaç ve köprü altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalışıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul ve Marmara Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarıları sonrası beklenen yağmur başladı. Ataşehir’de bastıran sağanak yağış sebebiyle D-100 karayolu bağlantı noktasında bulunan bir sokak su altında kaldı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı yurttaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığındı. Sağanak yağış etkisini kaybetmesinin ardından, yağmur yerini güneşe bıraktı.
“SIRILSIKLAM OLDUM”
Yağmurdan bir ağacın altına sığınarak saklanan yurttaş, “Yarım saattir bekliyorum, sular çekilirse bir minibüs bulup gideceğim. Sırılsıklam ıslandım, şans yaz yağmuru. Yolları halini görüyorsunuz 5 dakikada sular doldu buraya. Lağımdan su fışkırıyor” dedi.
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