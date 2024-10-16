İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oldu
İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah sis etkili oldu.
Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kağıthane, Üsküdar, Ümraniye, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane'nin bir kısmında sis görüldü.
TEM Otoyolu Kavacık ile Kağıthane mevkisi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler kontrollü ilerledi.
Öte yandan, kent geneli trafik yoğunluğu İBB Trafik uygulamasına göre saat 07.50 itibarıyla yüzde 56 ölçüldü.
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