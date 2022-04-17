İstanbul'un nadir yeşilinden biri daha özelleşiyor
İstanbul Bakırköy’de 2013 yılında 96 bin metrekarelik bir alana inşa edilen Bakırköy Botanik Parkı, belediye meclisinin Bakırköy Belediyesi’ne verdiği yetkiyle özelleştirmeye açıldı.
İstanbul Bakırköy’de 2013 yılında 96 bin metrekarelik bir alana inşa edilen Bakırköy Botanik Parkı, belediye meclisinin CHP’li Bakırköy Belediyesi’ne verdiği yetkiyle özelleştirmeye açıldı. İstanbul’daki nadir kalan yeşil alanlardan biri olan ve birçok bitki türüne ev sahipliği yapan parkta daha önceleri de kafe ve restoranlar özel şirketlerin işletmesine devredilmişti.
"YAP İŞLET DEVLET MODELİYLE VERİLECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"
Birgün'den Umut Can Fırtına'nın haberine göre, Konu hakkında açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Bakırköy Temsilcilik Başkanı Mustafa Fazlıoğlu verilen kararı doğru bulmadıklarının altını çizerek şunları ifade etti: “Burası kamusal bir alan. Botanik park Gezi sürecinde yapılması sebebiyle de özel bir yer. Dönemin belediye başkanı tarafından insanların dinlenebileceği, oturabileceği, sohbet edebileceği bir alanı kamu kullanımına açıldı. Ne yazık ki zaman içerisinde yavaş yavaş ticarileşmeye başladı. İçerisindeki işletmeler ticarete açıldı. Son kalan kısmı da 29 yıllığına yap işlet devret modeliyle birilerine verilecek gibi gözüküyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Öncelikle Bakırköy halkının sonrasında İstanbul halkının olan bu yerler, yerel yönetimler eliyle de kamunun sürekli kullanımına açık hale getirilmeli. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakırköy halkının da kendi alanına sahip çıkması gerek. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte sosyal medyanın da yardımıyla halkı bilgilendirmeyi yapmaya çalışıyoruz”
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