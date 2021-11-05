İşte yurttaşın hali: Yüzde 80'i zorlanıyor

05 Kasım 2021 Cuma, 15:57

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, Twiter hesabından elektrik ve su faturalarınaın ödemelerine ilişkin yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

Yurttaşlara elektrik faturalarına ilişkin "Elektrik ve su faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" sorusu soruldu.

AKP SEÇMENİNİN YÜZDE 37.6'SI ZORLANMIYOR

Yurttaşların yüzde 53.7'si elektrik ve su faturalarını öderken çok zorlandığını ifade ederken yüzde 26.6'si ise biraz zorlanıyorum yanıtını verdi. Yüzde 19.6'lık kısım ise ödemeleri yaparken zorlanmadığını ifade etti.

AKP seçmeninin yüzde 37.6'lık kesimi ise faturalarını öderken zorlanmadığını dile getirdi.

CHP'nin yüzde 59.7'si ise faturalarını öderken zorlandığını ifade ederken, en çok yüzde 66 ile HDP seçmeninin faturalarını ödemekte zorluk çektiği görüldü.