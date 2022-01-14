İşten çıkarıldı, doğum gününde hayatına son verdi
Muğla'da 24 yaşındaki Göksenil Feyza Çanoğlu, evinin önündeki tenteye asılı halde ölü bulundu. İntihar ettiği belirtilen Çanoğlu'nun arkadaşları, genç kadının doğum gününde işten çıkarıldığı için bunalıma girdiğini söyledi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Koyunbaba mahallesindeki evinde yalnız yaşayan ve bir süre önce evli olduğu erkekten boşanan 24 yaşındaki kuaför Göksenil Feyza Çanoğlu, yaşamına son verdi.
Sözcü'nün haberine göre, dün akşam yaşanan olayda komşularının haber vermesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çanoğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yerine gelen genç kadının yakınları ve arkadaşları büyük şok yaşarken, Çanoğlu'nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Göksenil Feyza Çanoğlu’nun arkadaşları, “Kısa bir süre önce eşinden boşanmıştı. Zaten huzursuzdu, bir de doğum gününü kutlamaya hazırlanırken işten çıkarılması onun için büyük bir yıkım oldu. Çok duygusal ve iyi bir insandı. Art arda gelen bunalımları kaldıramadı ama böyle olması gerekmezdi” dedi.
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