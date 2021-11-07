İşten çıkarıldığı için yangın çıkaran apartman görevlisi, adliyeye sevk edildi

07 Kasım 2021 Pazar, 02:30

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloklu sitenin 11 katlı C bloğunun çatısında dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Apartmanda yaşayanların dumanları görmesi ve ihbarı üzerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi adrese sevk edildi. İtfaiyeciler, merdivenli araçlarıyla alevlere müdahale etti. Bu sırada büyüyen yangın nedeniyle tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi de binadan polis tarafından tahliye edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

KASTEN YANGIN ÇIKARDIĞINI İTİRAF ETTİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, yangını, apartmandaki şikayetler nedeniyle işten çıkarılan kapıcı, evli ve 2 çocuk babası Yunus Emre Aydoğdu’nun çıkardığı tespit edildi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, Aydoğdu’yu, gizlenmek için bir akrabasının evine giderken yakalayıp gözaltına aldı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Aydoğdu’nun işten ve evden çıkarılmasına kızıp kasten yangın çıkardığını itiraf ederek, “İşten çıkardılar, evsiz de kaldım. Ben de buna kızıp apartmanın çatısında yangın çıkardım” dediği öğrenildi.

ÜÇ SUÇTAN ADLİYEDE

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Aydoğdu, ifadesinin ardından ‘kasten yangın çıkarma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ile halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak’ suçlamasıyla Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirilen Aydoğdu’nun savcılık sorguna başlandı.

TAHTALARI TUTUŞTURARAK YANGIN ÇIKARMIŞ

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Aydoğdu’nun, yangını, çatı malzemelerini tahtalarla tutuşturarak çıkardığı belirlendi. Ayrıca Aydoğdu’nun, yangından önce de sitenin otomatik yangın söndürme sistemindeki su vanalarını da kapattığı anlaşıldı.