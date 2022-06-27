İşten çıkarıldığı iddia edilen kadın hem kendini hem işyerini yakmak istedi

Kocaeli'de işten çıkarıldığı öne sürülen bir kişi intihar girişiminde bulundu. İşyerini de ateşe vermek isteyen kişi güçlükle ikna edildi.

İHA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 15:54
İşten çıkarıldığı iddia edilen kadın hem kendini hem işyerini yakmak istedi
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Kocaeli'de işten çıkarıldığı iddia edilen kadın, hem kendini hem de işyerini yakmaya çalıştı. Ekipler tarafından ikna edilen kadın, gözaltına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Veli Ahmet Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan özel eğitim merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, özel eğitim kurumunda çalışan A.C., işten çıkarılması üzerine sinir krizi geçirerek çatıya çıktı. Hem kendini hem de binayı yakmak isteyen A.C., vatandaşlar tarafından ikna edilemeyince 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen ekipler kadını ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede polis ekipleri tarafından ikna edilen A.C., çatıdan indirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


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