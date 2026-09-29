İstifa edip AKP’ye geçeceği iddia edilmişti… YRP’li Doğan Bekin’den açıklama

Muhalefet partilerinden AKP’ye katılımlar sürerken bir iddia da Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in katılacağına ilişkindi.

Daha önce gazeteci Nevzat Çiçek'e konuşan Doğan Bekin, istifa iddialarına ilişkin "Ben idari görevlerimden istifa ederken, milletvekilliğinden de istifa etmek istedim ama bu konuda geçmişten beri siyaset yürüttüğümüz insanların ricasıyla milletvekilliğinden istifa etmedim" demişti.

Bekin, ayrıca AKP’ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin de "Birçok partiden, arkadaşlardan mesajlar aldım. Nasıl ve nerede siyaset yürüteceğimle ilgili karar vermiş değilim. Salı ya da çarşamba açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Bekin, şöyle konuştu:

“Yurt dışı programında bulunduğum süre zarfında yazılı ve sosyal medyada şahsımla ilgili çıkan ve bana dayandırılmaya çalışılan fabrikasyon (asılsız) haber ve açıklamaların benimle yakından ya da uzaktan hiçbir ilgisi olmadığını burada açıkça ifade etmek isterim. Yarın saat 14.00'te TBMM'de yapacağım ayrıntılı basın açıklamasıyla merak konusu olan gerçekleri ortaya koyacağım.”