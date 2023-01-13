'İstiklal Caddesi' saldırısı şüphelilerinden Hazni Gölge tutukalandı
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurtdışına kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Hazni Gölge, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Bilal Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan Svilengrad'ta bulunan bir otelde kaldığı tespit edilmişti.
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Bulgaristan İnterpol'undan Hazni Gölge'nin yakalanması talep edilmesinin ardından Bulgaristan polisi Gölge'yi yakalayarak Kapıkule sınır kapısında Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti. Bomba kullanarak, tasarlayıp adam öldürme gibi 8 ayrı suçtan arandığı öne sürülen Hazni Gölge İstanbul'a getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölge, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
TUTUKLANDI
Savcılıkta yaklaşık 6 saatlik ifadesinin ardından şüpheli Hazni Gölge, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Hazni Gölge tutuklandı.
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