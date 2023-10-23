İstiklal Marşı'nın hikayesi nedir? İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? İstiklal Marşı ne zaman yazılmıştır? İstiklal Marşı'nın bestesi ne zaman yapılmıştır?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:07

Güncelleme: 23.10.2023 - 11:09

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı, Türk milletinin Milli Mücadele dönemindeki ruhunu yansıtan bir başyapıttır. Marşın oluşum süreci, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle iç içe geçmiştir. 1920 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Sevr Anlaşması ile işgal edilmesi, vatanseverlerin bağımsızlık mücadelesini Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatmıştır. İstiklal Marşı, bu mücadele ruhunun bir ifadesi olarak doğmuştur.

İSTİKLAL MARŞI'NIN YARIŞMASI VE MEHMET AKİF ERSOY'UN KATILIMI

1921 yılında Türk milletinin milli bir marşa ihtiyacı vardı, ancak bir milli marşın yazılması öyle kolay değildi. Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı), milli bir marşın doğmasına yardımcı olmak amacıyla güfte yarışması düzenledi. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, yüzlerce katılımcı arasında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy yer almıyordu. Akif, "milletin başarılarının para ile övülemeyeceğini" düşünerek yarışmaya katılmamıştı.

MEHMET AKİF ERSOY'UN KARARI VE MARŞIN KALEME ALINMASI

Mehmet Akif Ersoy'un yarışmaya katılmama kararı, Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'in 5 Şubat 1921 tarihli davet mektubuyla değişti. Bu mektup, Milli Şairi Türk milletinin milli marşı yazmaya davet etti. Akif, o dönemde İstanbul'dan uzakta, Taceddin Dergahı'ndaki odasında, Türk ordusuna ve milletine duyduğu inanç ve bağlılıkla İstiklal Marşı'nı kaleme aldı. Mehmet Akif, geceleri yazdığı bu şiiri ertesi günlerde Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey'e teslim etti.

MARŞIN İLK OKUNUŞU VE KABULÜ

İstiklal Marşı, önce cephede askerler arasında okundu ve büyük beğeni topladı. 17 Şubat 1921 tarihinde Hakimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad gazetelerinde yayımlandı. 12 gün sonra ise Konya'da Öğüt gazetesinde yer aldı. Daha sonra, Meclis tarafından ele alındı ve Mehmet Akif Ersoy'un şaheseri coşkulu alkışlarla kabul edildi.

İSTİKLAL MARŞI'NIN BESTELENMESİ VE İLERLEYİŞİ

İstiklal Marşı'nın bestelenmesi ve çalınmaya başlaması zaman aldı. Ülke savaş içinde olduğu için besteleme işlemi iki yıl ertelendi. 1924 yılında Ankara'da yapılan seçici kurul toplantısında Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi kabul edildi. Bu beste 1930 yılına kadar çalındı ve ardından dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün bestelediği şu anki versiyon yürürlüğe kondu.

İSTİKLAL MARŞI'NIN ÖNEMİ VE GÜNÜMÜZDEKI YERİ

İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü ve ifadesidir. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milli törenlerde coşkuyla seslendirilmektedir. Bu marş, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini hatırlatan, milli birlik ve beraberliği simgeleyen bir şaheserdir.

YAŞASIN CUMHURİYET