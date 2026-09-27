İstismar iddialarının çıktığı dernek için üstünü örtme çalışmaları: Tövbe eder kapanırmış!

İzmir’de, Süleymancılara ait olduğu öne sürülen Yardım ve Hizmet Gönüllüleri Derneği’nin 74 yaşındaki eski başkanı A.Ç’nin, dernekte bulunan 6 kadın ve bir kız çocuğuna sistematik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla açılan davada duruşma görüldü.

Yaklaşık sekiz aydır tutuklu yargılanan A.Ç., tanık beyanları ve kamera kayıtlarına karşın yaşı ve tutukluluk süresi gerekçe gösterilerek tahliye edildi. Duruşma basına kapalı olarak görülürken mahkeme duruşmayı 21 Ocak 2027 saat 13.30’a erteledi.

'SUÇ DEĞİL, ZİNA'

Dernek yöneticilerinden K.G’nin yaşananları “suç değil, zina” olarak nitelendirerek olayları kapatmaya çalıştığı, “Türkiye’de zina zaten suç değil, çağırırız, uyarırız, tövbe eder, olay kapanır” şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Olay sırasında 17 yaşında olan mağdurun taciz edildiğine annesinin tanık olduğu, annenin de A.Ç’nin tacizine maruz kaldığı ve bu nedenle şikâyetçi olduğu iddia edildi. Ayrıca mağdurların olaylarla ilgili defalarca CİMER’e şikâyette bulunduğu aktarıldı.

Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, “Dernekteki yöneticiler bunun zina olduğunu, adamı uyarıp tövbe ettireceklerini söylemişler. Şikâyetçi olunması ve olayın açığa çıkması halinde mağdurlara ‘kâfir’ dendiğini, şikâyetçi oldukları için de sürgüne gönderildiklerini bize anlattılar” dedi.

YAPAY ZEKÂYA SORMUŞ

Osmanoğulları, tarikata ilişkin evlerde internet kullanımının yasak olduğunu, kız çocuklarının okula gönderilmediğini söyledi. Bu nedenle mağdurların uzun süre yaşadıklarının suç olup olmadığını dahi bilemediklerini belirten Osmanoğulları, “Kamerayı yerleştiren kişi yapay zekâya yaşananların suç mu yoksa zina mı olduğunu sormuş. Aldığı yanıt, bunun dini değerler kullanılarak gerçekleştirilen bir cinsel saldırı olduğu yönündeymiş” ifadelerini kullandı.

Osmanoğulları, 17 yaşındaki mağdurun “Kendisine karşı tarafın seçilmiş, kutsal bir insan olduğu, ona dokunduğu için sevap işlediği ve cennete gideceği söylendiğini” anlattığını kaydetti.