İstismara uğrayan 9 yaşındaki Gina öldürülüp kuyuya atılmıştı... Davası yeniden başladı

Kilis'te kaybolduktan sonra boynuna briket bağlı halde su kuyusunda cesedi bulunan ve cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'in ölümüne ilişkin sanıklardan birine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının verildiği, diğerinin beraat ettiği dava; Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından yeniden görüldü.

İlkokul öğrencisi Suriye uyruklu Gina Mercimek, 4 Nisan 2023’te okuldan çıktıktan sonra Okçular Mahallesi’ndeki evine dönmedi. Yakınları arama çalışmasından sonuç alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin arama yaptığı sırada kaybolan kızın yakınları, mahalledeki komşuları Hüseyin Boğuç'un hareketlerinden şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine Boğuç'un evine giren polisler, bahçedeki su kuyusunda boynuna briket bağlanmış halde Gina'nın cesedini buldu.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside de küçük Gina'nın cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Gina'nın cesedinin bulunduğu evin sahibi Hüseyin Boğuç ile arkadaşı Azitttin Altınöz gözaltına alınarak tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'Canavarca hisle insan öldürme', 'Çocukların cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Devam eden duruşmalarda tutuklanan sanıklardan Hüseyin Boğuç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Azittin Altınöz ise beraat etmişti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, maktulün ailesinin itirazı üzerine yaptığı incelemede, beraat eden sanığın da cezalandırılması ve diğer sanık hakkında verilecek cezanın en üst hadden uygulanması gerektiğine hükmederek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

YARGILAMA YENİDEN BAŞLADI

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlayan yeniden yargılamada kasten öldürme, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklu sanık Hüseyin Boğuç ve başka bir suçtan tutuklu Azittin Altınöz, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu. Önceki savunmasını tekrar eden Boğuç, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti. Sanık Altınöz de suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, her iki sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

‘HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTIK’

Duruşma sonunda maktulün ailesinin avukatı Sümeyye Gökçe, gazetecilere, Yeryüzü Çocukları Derneği üyesi ve ailenin avukatları olarak süreci en başından beri takip ettiklerini söyledi.

Yürütülen yargılamada yerel mahkemenin sanıklardan biri hakkında beraat kararı vermesi ve diğerine verilen cezanın yetersiz kalması üzerine hukuki mücadele başlattıklarını belirten Gökçe, "Yerel mahkeme kararına itiraz ettik. Yapılan itirazlar neticesinde Yargıtay, beraat eden sanığın da cezalandırılması ve diğer sanığa verilecek cezanın en üst haddinden uygulanması gerektiğine hükmederek yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtayın bu haklı kararının ardından yeniden başlayan yargılamanın duruşması ise bugün gerçekleşti. Duruşmada kasten adam öldürme, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yargılanmakta olan her 2 sanık hakkında tutuklama kararı verildi. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi" diye konuştu.