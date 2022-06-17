İsveç: Şu anda Türkiye'ye silah ambargosu yok
İsveç Başbakanı Andersson, şu anda Türkiye'ye yönelik bir silah ambargosu olmadığını söyledi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Sosyal Demokrat Parti ve terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Aminah Kakabaveh ile yapılan ve terör örgütüne destek içeren anlaşmanın yakında sona ereceğini söyledi.
Magdalena Andersson, 3 ay sonraki seçimlere dikkati çekerek, Kakabaveh'in milletvekilliğinin sona ereceğini, böylelikle kendisiyle yapılan anlaşmanın geçerliliğini yitireceğini söyledi.
Andersson "Bu, Sosyal Demokrat Parti ile bir milletvekili arasında yapılan bir anlaşma. Kakabaveh'in yakında milletvekilliği sona erdiğinde bu anlaşma da sona erecek" ifadelerini kullandı.
Andersson ayrıca, haftaya ertelenen ek bütçe görüşmelerinde de Kakabaveh ile pazarlık yapılmayacağını sözlerine ekledi.
'TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU YOK'
Magdalena Andersson, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu da değerlendirerek, "Kararlar duruma göre verilir. Şu anda Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıyoruz. İsveç'te terörle mücadele ile nasıl çalıştığımız konusunda var olan bazı soru işaretlerini çözmek için Türkiye ile sürekli görüşme halindeyiz ve elbette vereceğimiz cevapların, süreci ileriye götüreceğini umuyorum" dedi.
Muhalefet partileri, Sosyal Demokrat hükümeti, Kakabaveh ile anlaşmayı devam ettirerek NATO sürecini tehlikeye atmakla suçlamıştı.
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