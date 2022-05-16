İsveç ve Finlandiya, teröristlerin iadesine ilişkin Türkiye'nin taleplerine kayıtsız kaldı
İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin son 5 yılda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile terör örgütü PKK üyelerinin iadelerine yönelik taleplerine kayıtsız kaldı.
Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakanlık, mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti.
Ayrıca İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. Böylece iki ülkeden iadesi talep edilen terörist sayısı 33 oldu.
NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi.
İki ülke, 19 teröristin iadesine ilişkin istemi reddetti, 5'ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı.
Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor.
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