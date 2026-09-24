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İsviçre'de tarihi sıcaklıkların acı bilançosu: Sıcak hava dalgaları 600'den fazla can aldı

İsviçre'de tarihi sıcaklıkların acı bilançosu: Sıcak hava dalgaları 600'den fazla can aldı

24.09.2026 17:03:00
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İsviçre'de tarihi sıcaklıkların acı bilançosu: Sıcak hava dalgaları 600'den fazla can aldı

İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO), ülkede bu yaz etkili olan şiddetli sıcak hava dalgaları nedeniyle 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1864 yılından bu yana en sıcak yazın yaşandığı ülkede, Can kayıplarının 65 yaş altı bireyleri de ciddi şekilde etkilediği bildirildi.
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İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO), İsviçre'de bu yaz görülen sıcak hava dalgaları nedeniyle 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

FSO, haftalık ölüm rakamlarına ilişkin raporunu açıkladı.

Raporda, sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başladığı 1864'ten bu yana en sıcak geçen yaz mevsimin bu sene yaşandığı ve bunun şiddetli etkilerinin görüldüğü kaydedildi.

"Bu yaz yaşanan sıcak hava dalgaları İsviçre'de yaklaşık 600'den fazla ölüme neden oldu." ifadeleri kullanılan raporda, kayıpların haziran-eylül aylarında yaşandığına işaret edildi.

Raporda, haziranın sonunda yaşanan ilk sıcak hava dalgasının en ölümcülü olduğu vurgulanırken 65 yaş altı kişilerin de bundan etkilendiği belirtildi.

İkinci sıcak hava dalgası sırasında 65 yaş altı kişilerin ölüm sayısının normalden önemli ölçüde daha fazla olduğuna raporda yer verildi.

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