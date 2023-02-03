İşyerinden '2 milyon' liralık sac hırsızlığına 3 gözaltı
Kayseri'de, girdikleri işyerinden 2 milyon lira değerinde, 10 rulo halinde sac çaldığı belirlenen 3 kişi, saklandıkları adreste jandarma operasyonuyla yakalandı.
Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde; hırsızlık için işyerine giren 3 şüpheli, 10 rulo halinde bulunan 2 milyon lira değerindeki sacı TIR'a yükleyerek kaçtı.
Hırsızlığı fark eden işyeri sahibinin ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı H.E., C.Ö. ve A.Ö.'nün gerçekleştirdiğini belirledi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Şüpheliler, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı
- Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı
- Akşener’den Sinan Ateş’in ailesine ziyaret
- Onun yaptığını Çorumlu yapmaz!
- Gözaltına alınan Metin Uca hakkında yeni gelişme!
- Otomobili kaldırıp çöpe attılar!
- İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var
- Soylu'dan İmamoğlu için yeni plan
- Yargıdan Bahçeli'ye kötü haber
- Sedat Peker muhalefetten destek istedi