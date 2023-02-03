İşyerinden '2 milyon' liralık sac hırsızlığına 3 gözaltı

Kayseri'de, girdikleri işyerinden 2 milyon lira değerinde, 10 rulo halinde sac çaldığı belirlenen 3 kişi, saklandıkları adreste jandarma operasyonuyla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 10:37
İşyerinden '2 milyon' liralık sac hırsızlığına 3 gözaltı
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Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde; hırsızlık için işyerine giren 3 şüpheli, 10 rulo halinde bulunan 2 milyon lira değerindeki sacı TIR'a yükleyerek kaçtı.

Hırsızlığı fark eden işyeri sahibinin ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı H.E., C.Ö. ve A.Ö.'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüpheliler, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 


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