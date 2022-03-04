İtalya'dan Rusya'ya kınama

İtalya Başbakanı Draghi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısını kınadı.

AA
04 Mart 2022 Cuma, 14:49
İtalya'dan Rusya'ya kınama
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İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Başbakan Mario Draghi, Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik menfur saldırıyı kınıyor. Bu herkesin güvenliğine yapılmış bir saldırı. Avrupa Birliği, Ukrayna'yı desteklemek ve Avrupa vatandaşlarını korumak için müttefikleriyle beraber birlik halinde azami kararlılıkla tepki göstermeyi sürdürmelidir." ifadeleri kullanıldı.



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