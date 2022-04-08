İtalya'ya gitmek isteyen 123 kaçak ve 2 Afgan organizatör filikada yakalandı
Çanakkale'den İtalya'ya götürülmek istenen 123 kaçak göçmen ile Afganistan uyruklu 2 organizatör, bindikleri filikada jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin alınıp, İtalya'ya götürüleceği ihbar edilen filikayı Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarından gelirken takibe aldı.
Filikayla bu sabah göçmenlerin alınması için Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakanlarındaki Karanlık Liman mevkisine gelindi. Sahile saat 07.00'de yaklaşan filika, kaçak göçmenler binmeye başladığı sırada karaya oturdu. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, kaçak göçmenler filikaya binerken operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 123 kaçak göçmen ve 2 Afgan organizatör yakalandı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Afganistanlı 2 organizatörün ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Sahil güvenlik ekipleri, filikayı karaya oturduğu yerden kurtararak, Kumkale Balıkçı Barınağı'na bağladı.
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