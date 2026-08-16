İtfaiye aracı kaydı, sepet ile duvar arasında sıkışan uzman çavuş hayatını kaybetti

Hakkari’nin Derecik ilçesi Merkez Mahallesi’de evinin anahtarını unutan Kasım Yurt, Merkez Mahallesi'nde bulunan 5. kattaki dairesine girebilmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yurt, itfaiye aracının merdiveninin ucundaki sepetle balkona ulaşmaya çalıştı. Merdivenin balkona ulaşamaması üzerine Yurt, vazgeçip aşağı inmek istedi. Bu sırada itfaiye aracı henüz belirlenemeyen nedenle kaydı.

Ağır yaralanan Kasım Yurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çankırı nüfusuna kayıtlı ve 36 yaşında olduğu öğrenilen uzman çavuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.