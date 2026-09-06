İtirazlar Cumhurbaşkanı Kararı'yla reddedildi: Bornova'da yeşil alana konut imarı

İzmir’in Bornova ilçesinde Maliye Hazinesi mülkiyetindeyken özelleştirme kapsamına alınan yaklaşık 2 bin metrekarelik araziye ilişkin imar planı sürecinde kritik bir karar çıktı.

Parselin yapılaşmaya açılmasını sağlayan planlara yönelik itirazlar Cumhurbaşkanı Kararı ile reddedildi.

PLANLARA YAPILAN İTİRAZLAR KABUL EDİLMEDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan 11746 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bornova Ergene Mahallesi’ndeki 14049 ada 2 ve 3 parseller ile eski 14049 ada 1 parsele ilişkin imar planlarına askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine karar verildi.

Söz konusu planlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştı.

BirGün'ün aktardığına göre; kararla birlikte 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin süreçte yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

5 KAT YAPILAŞMA HAKKI

Planlarda arazi “Gelişme Konut Alanı” olarak belirlendi. Parsel için ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşulu getirilirken, TAKS 0.20, KAKS 1.00 olarak düzenlendi.

Plan kapsamında arazinin bir bölümü ise park ve yol kullanımına ayrıldı.

Böylece yaklaşık 2 bin metrekarelik Hazine arazisinde konut amaçlı yapılaşmanın önünü açan plan kararları kesinleşmiş oldu.

44 MİLYON TL TEKLİF VERİLMİŞTİ

Söz konusu taşınmaz, Maliye Hazinesi adına kayıtlıyken 2024 yılında özelleştirme kapsamında ihaleye çıkarılmıştı. İhalede en yüksek teklif, 44 milyon TL ile Artal Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından verilmişti.

Polis lojmanlarının bulunduğu alana komşu konumda bulunan parsel, özelleştirme ve imar planı süreciyle birlikte tartışmaların odağına yerleşmişti.

ŞEHİR PLANCILARI ODASI YARGIYA TAŞIMIŞTI

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de söz konusu plan değişikliğinin kamu yararı ve şehircilik ilkeleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek süreci yargıya taşımıştı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan itirazların reddedilmesiyle birlikte parseldeki 5 kat ve 1 emsal yapılaşma koşullarını içeren plan kararları yürürlüğe girmiş oldu.