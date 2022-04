İTÜ'lü profesörden Marmara için endişelendiren açıklama: 'Kırılma bekleyen dört fay var'

15 Nisan 2022 Cuma, 14:29

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, 74’üncü Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda ‘Aktif Marmara Fayları İçin Yeni Bir Bakış; Marmara Denizi’nin Yeni 3 Boyutlu Fay Haritası Işığında Deprem Potansiyelleri ve Risk Senaryoları’ başlıklı bir sunum yaptı. ‘Tek fay’ yaklaşımını eleştirdi.

"MARMARA KALP HASTASI"

Hürriyet’ten Aysel Alp’e konuşan Yaltırak, Marmara’da kırılmayı bekleyen dört fayla ilgili bilgi paylaştı. Yaltırak, "Bunlardan biri 7,6, ikisi 7,4 ve bir tanesi de maksimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretebilecek. Her an olabilir. Planlamalar, hesaplar tek fay esas alınarak yapıldığında İstanbul’a bir şey olmuyor; depremi 7,2’yle 7,4 arasında bekliyorlar ve bu durum sadece eski İstanbul’u yani Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar’ı etkiliyor. Anadolu Yakası’nı ve İzmit Körfezi’ni, Marmara’nın güneyini hiç etkilemiyor. Bu dört fay aynı zamanda da kırılabilir, arka arkaya da olabilir ya da farklı zamanlarda kırılabilir. Marmara kalp hastası, dört damarı tıkalı ve her an kalp krizi geçirebilir" dedi.

"BAZI SEMTLERİN YIKILMASINA HİÇ GEREK YOK"

İstanbul ve tüm Marmara’da söz konusu dört faya dayalı plan yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Yaltırak, "Dört fay esas alındığında İstanbul’un tüm kentsel dönüşüm planlarının yenilenmesi gerekecek çünkü ivmeler her yerde haritadaki büyüklüğe ulaşmayacak. Bazı binalar, bazı semtlerin hiç yıkılmasına, yenilenmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.

Buna karşılık bazı yerlerin öncelikli olarak kentsel dönüşüme alınması gerektiği konusunda uyaran Yaltırak, Beşiktaş örneğini paylaştı:

“Ulus’ta bir binayı yıkmanıza gerek yok. En büyük depremde bile orada ivme 0,1 g oluşuyor. Bu o binanın yıkılması mümkün değil demek.”