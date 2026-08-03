İYİ Parti, çerçeve yasa sonrası meydanlara iniyor: İktidarın hedefi teklifi bu hafta tamamlamak

TBMM Genel Kurulu bu hafta açılım süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri nedeniyle kritik bir mesaiye hazırlanıyor. Genel Kurul, yarın çalışmalarına başlayacak. Kulislerdeki takvime göre ise gündemdeki diğer düzenlemelerin tamamlanmasının ardından 6 Ağustos Perşembe günü çerçeve yasa teklifinin görüşmelerine geçilmesi, 7 Ağustos Cuma günü teklifin tamamlanması hedefleniyor.

Gerekmesi halinde ise 8 Ağustos Cumartesi günü de Genel Kurul’un çalıştırılması planlanıyor. AKP kulislerinden yansıyan bilgilere göre iktidar, teklifin mümkün olan en kısa sürede yasalaştırılması amacıyla milletvekillerinden bu hafta programlarını tamamen Genel Kurul takvimine göre yapmalarını istedi.

Edinilen bilgilere göre hedef, muhalefetin süreci uzatmasına fırsat vermeden teklifi yasalaştırmak. Bu nedenle hafta sonu dahil kesintisiz Genel Kurul çalışmasının gündemde olduğu ifade ediliyor.

‘MUHALEFET ŞERHLERİNE BİLE DAR SÜRE’ İDDİASI

İYİ Parti’nin ise çerçeve yasa teklifine karşı yalnızca siyasi değil, usul yönünden de kapsamlı bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Parti kurmayları, teklif Genel Kurul gündemine geldiğinde TBMM İçtüzüğü’nün tanıdığı bütün hakların kullanılacağını, usul tartışmalarından konuşma sürelerine, önergelerden diğer parlamenter imkanlara kadar tüm yolların işletileceğini belirtiyor. Kulislerde, iktidarın da buna karşı Genel Kurul takvimini mümkün olduğunca sıkıştırmayı planladığı konuşuluyor. Muhalefetin İçtüzükten kaynaklanan imkanlarını kullanmasına geniş bir zaman bırakılmaması için yoğun bir çalışma temposu öngörüldüğü, bu nedenle görüşmelerin gece geç saatlere kadar ve hafta sonuna uzatılabileceği ifade ediliyor.

Muhalefet kulislerinde, teklifin bu hızla ilerletilmesi halinde muhalefet şerhlerinin ayrıntılı biçimde ortaya konulmasına dahi yeterli fırsat tanınmayacağı değerlendirmesi yapılıyor. Kulislerde, muhalefetin ayrıntılı değerlendirme ve itirazlarını ortaya koyabileceği süreçlerin mümkün olduğunca dar tutulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

MECLİS’İN ARDINDAN İLK ADRES BALIKESİR

Meclis’teki kritik görüşmelerin tamamlanmasının ardından gözler İYİ Parti’nin meydan programına çevrilecek. Parti, “Bayrak Açıyorum” mitinglerinin ikincisini 16 Ağustos’ta Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda gerçekleştirecek. İYİ Parti ilk mitingini 27 Haziran’da Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlemiş, yaklaşık 180 bin kişi mitinge katılmıştı. Balıkesir mitingi ise çerçeve yasa görüşmelerinin ardından gerçekleştirilecek ilk büyük organizasyon olması nedeniyle ayrı önem taşıyor.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun Balıkesir’de yapacağı konuşmada, Meclis’ten geçen ya da görüşmeleri tamamlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Parti yönetimi, Meclis’te verilen mücadelenin meydanlarda da sürdürüleceği mesajını vermeyi hedefliyor.

KUVAYI MİLLİYE VURGUSU

İYİ Parti kurmayları, Balıkesir’in özellikle Kuvayı Milliye’nin simge kentlerinden biri olması nedeniyle tercih edildiğini belirtiyor. Mitingde Türk bayrağı temasının öne çıkarılacağı, milli birlik ve üniter devlet vurgusunun yapılacağı ifade ediliyor.

Siyasi kulislerde ise çerçeve yasa teklifinin yasalaşmasının ardından tartışmaların sona ermeyeceği, aksine uygulama süreciyle birlikte siyasette yeni bir dönemin başlayacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

İYİ Parti de Balıkesir mitingiyle hem yasaya yönelik itirazlarını kamuoyuna taşımayı hem de bundan sonraki siyasi mücadele hattını ilan etmeyi hedefliyor.