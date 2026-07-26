İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez’den ASELSAN çıkışı: ‘Maaş zamları niye yapılmadı?’

Çömez, genel kurulda konuşurken, tutanağa da geçen şu değerlendirmelerde bulundu: “Geçtiğimiz aylarda BlackRock’un CEO’su Türkiye’ye geldi. Şuradan, koltuğumdan konuştum: ‘Bu adam niye geldi? Dünyanın Yahudi finans ve sermaye çevrelerinin en büyüklerinden bir tanesi Türkiye’ye niye geldi?’ diye sordum ama hiçbiriniz cevap vermediniz.”

‘ZAM YAPILMADI’ İDDİASI

Konuşmasına devam eden Çömez, ASELSAN konusunda bir çalışma yaptığını söyledi. Çömez, şöyle devam etti:

“ASELSAN’ın bu yıl yapılması gereken maaş zamları yapılmamış. Dikkatimi çekti, sonra geri dönük olarak arkadaşlarımızla bir araştırma yaptık. Özelleştirme kapsamında olan, mesela TÜRK TELEKOM’da, SEKA’da, TEKEL’de, TEDAŞ’ta da aynı şeyi yapmışsınız. Özelleştirmeden önce maaş zammı yapmamışsınız. Niye? Çünkü kârlı görünsün diye. Şimdi, aynı uygulamayı ASELSAN’da da yapıyorsunuz. Bilmiyorum, niyetiniz gerçekten BlackRock’a satmak mıdır, değil midir?”

‘KAYITLARA GİRDİ’

Çömez, konunun takipçisi olacağını belirterek, “Meclis kayıtlarına girdi, böyle bir satış gerçekleşirse günü geldiğinde hesabını soracağız” dedi.

DMM YALANLAMIŞTI

Daha önce benzer bir iddiayı Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da dile getirmiş ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlanmıştı. DMM’nin açıklamasında, “Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan ‘ASELSAN’ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına’ dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir” denilmişti.