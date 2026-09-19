İYİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Boyacıoğlu'na saldırı

İYİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Anıl Boyacıoğlu, otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı.

‘SAĞLIK DURUMU İYİ’

Olayın ardından açıklama yapan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Boyacıoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Doğan yaptığı açıklamada, "İl Gençlik Kolları Başkanımızın sağlık durumu ve morali gayet iyidir. Kendisine yönelik bu tür saldırıların ne kendisini ne de teşkilatımızı korkutması, sindirmesi veya mücadele azmimizden geri bırakması söz konusu dahi değildir" ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayla ilgili gerekli başvuruların yapıldığını belirten Doğan, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi için saldırının ayrıntılarına ilişkin şu aşamada açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Doğan, "Olayla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup gerekli başvurular yapılmıştır. Sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi açısından şu aşamada olayın ayrıntılarına ilişkin değerlendirme yapmayı doğru bulmuyoruz. Hukuki süreçteki gelişmeler ve olayın tüm yönleri netleştikten sonra kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.