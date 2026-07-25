İYİ Parti’li Toktaş, Meclis kürsüsünden Bursa Yenişehir Belediyesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu: Tutanağa geçen ağır iddialar!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Bursa Yenişehir Belediyesi ile ilgili iddiaları TBMM Genel Kurulu kürsüsünden dile getirdi. Ağır iddialar Meclis tutanaklarına geçti.

‘RANT GİRİŞİMİNİN ANATOMİSİ’

TBMM Genel Kurulu’nda önceki akşam “torba teklif” görüşülürken İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş söz aldı. Toktaş, “Sayın başkan, muhterem milletvekilleri; buradan sizlere Bursa Yenişehir Belediyesi’nde gerçekleşen büyük bir imar rantı girişiminin anatomisini anlatacağım” diyerek söze başladı. Tutanağa geçen konuşmasında Toktaş, “Belediye meclis üyelerimiz Ömer Silahlı ve avukat Ali Çağrı Sal’ın gündeme getirmesiyle girişim aşamasında kalacağını umduğumuz bu milyarlık imar rantının baş aktörü Belediye Başkanı Ercan Özel’dir” dedi. Yapılanlar konusunda AKP’lileri uyaran Toktaş, kamu yönetiminin de bu uyarılarını ihbar olarak kabul edebileceğini söyledi.

‘DOĞRUDAN BANA SÖYLEDİ’

Toktaş, Ercan Özel’in İYİ Parti’den seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Mart 2025’te Yenişehir’de doğrudan bana yeni bir bölgenin imara açılacağını, imara alacaklarını ve bir firmayla bu çalışmalarını yürüteceklerini, firmanın vatandaşlarla muhatap olacağını ve vatandaşlardan arsa bağışı talebinde bulunacaklarını ancak imar müdürünün bu yapılacak sözleşmeyi imzalamadığını söyledi. Ben de kendisine bu işin kesinlikle yanlış olduğunu, bu metodun firmaya belediye meclisi yetkilerini devretmek gibi bir şey olduğunu, yolsuzluğun önünün açılacağını ve imar müdürünün bu sözleşmeyi imzalamayarak aslında çok doğru yaptığını ve bu usulle de kesinlikle gidilmemesi gerektiğini ifade ettim.”

‘AKP’YE GEÇTİ, MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI’

Toktaş, Ercan Özel’in Nisan 2025’te İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katıldığını söyledi. O sözleşmeyi imzalamayan imar müdürünün görevden alındığını belirten Toktaş, “Ardından ne oldu ? AKP ve MHP belediye meclis üyeleri dâhil olmak üzere, belediye meclisinin bilgisi olmaksızın Ankara menşeli bir planlama firmasıyla bin 600 hektarlık alana yönelik kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanması ve 800 hektar alanda 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planıyla 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planı işlerini ihale etti iki sözleşmeyle ve burada da tek imza kullanarak ihale etti” diye konuştu.

‘ADRESE TESLİM’

“Peki, bunları nasıl ihale etti” diye soran Toktaş, sonrasında iddialarını şöyle sürdürdü:

“Tabii ki adrese teslim, doğrudan alım metoduyla ihale etti. Sayın başkanım, her bir ihaleyi 800 bin lira bedelle yani bin 600 hektar kentsel dönüşümle alakalı, 800 hektar revizyon imar planıyla alakalı. Normalde araştırdım, oda fiyatları bunun onlarca katı ama ‘piyasada bu işler kaç liraya gidiyor ?’ diye sorduğumda aşağı yukarı 5 katı fiyata normalde yapılması gereken işler. Peki, neden beşte bir fiyatına gitti bu işler ? Bursa’da onlarca planlama firması varken neden Ankaralı bir firmaya verildi ? İşte, dananın kuyruğu da burada kopmaktadır. Eş zamanlı olarak Ercan Özel’in bilgisi dâhilinde olduğunu bildiğim bir firma vatandaşlarla görüşmeye başlıyor ve vatandaşlara yerlerinin imara girmesi için pazarlık yaparak sözleşme teklifinde bulunuyor.”

‘CEBE İNDİRME GİRİŞİMİ VAR’

Toktaş, hazırlanan sözleşmede vatandaşa taahhütte bulunulduğunu savunarak, şöyle devam etti:

“Örneğin, sözleşme öncesi arazi yüzölçümü 10 bin metrekare ise arsa sahibine kalacak net imar parseli 5 bin metrekaredir. Düzenleme ortaklık payının 4 bin metrekare olması durumunda bin metrekaresini, 3 bin 500 metrekare olması durumunda ise bin 500 metrekaresini bağış yoluyla vatandaştan alacağını talep ediyor. Burada doğru bir uygulamayla belediyenin elde etmesi muhtemel 1.5 milyar liralık geliri cebe indirme girişimi vardır.”

‘ÜMİT EDERİM SON BULUR’

Toktaş, meclis üyelerinin son meclis toplantısında konuyu gündeme getirdiklerini anlattı. Ercan Özel’in önce inkar ettiğini, ancak tek başına firmayla imzaladığı sözleşme önüne konulunca zımnen kabul etmek zorunda kaldığını belirten Toktaş, “Ümit ederim ki bu operasyon bu vesileyle son bulur. Bütün bu bilgilendirmelerimi ve uyarılarımı siyasi kimliğimin yanında otuz beş yıllık bir harita mühendisi ve konunun uzmanı olarak yapıyorum. Siyaseten AKP’yi, hukuken ise bağımsız olmasını çok arzu ettiğimiz yargıyı gereğini yapmaya davet ediyorum” dedi. Toktaş’ın bu konuşması TBMM Genel Kurul tutanağına aynen geçti.