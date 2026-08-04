İYİ Parti Meclis grubu 'çerçeve yasa' gündemiyle olağanüstü toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis grubunu olağanüstü topladı.

Toplantıda, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreç kapsamında yarın TBMM'ye sunulması beklenen 'çerçeve yasa' görüşüldü.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen grup toplantısında "Bundan sonra atacakları her adımda enselerinde olacağız" diyen Dervişoğlu, "Gücümüzü inancımızdan, yetkiyi bu mücadeleye nice evlatlar vermiş aziz milletimizden alıyoruz. Bilsinler ki; imza atacakları kalemin ucundan damlayan mürekkep değil, kandır" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ İMZA ATTI

Uzun süredir üzerinde çalışılan 'çerçeve yasa' bugün milletvekillerin imzasına açıldı. Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yasa teklifine imza attı.

AKP yarın TBMM'de yapacağı kapalı grup toplantısında Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi'ne Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.