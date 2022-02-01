İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun acı günü

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’nun annesi Kamile Tatlıoğlu yaşamını yitirdi

ANKA
01 Şubat 2022 Salı, 12:02
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun acı günü
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İYİ Parti Grup Başkanı, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu’nun annesi Kamile Tatlıoğlu, tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle bugün vefat etti.

Kamile Tatlıoğlu'nun cenazesi bugün Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Merkez Caminde ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.


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