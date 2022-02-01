İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun acı günü
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’nun annesi Kamile Tatlıoğlu yaşamını yitirdi
İYİ Parti Grup Başkanı, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu’nun annesi Kamile Tatlıoğlu, tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle bugün vefat etti.
Kamile Tatlıoğlu'nun cenazesi bugün Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Merkez Caminde ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Benzin ve motorine büyük zam geliyor
- Instagram ve Facebook’a 3D avatarlar geliyor
- Koronavirüs sonrası vakalar arttı, uzmanlar uyardı
- Şile Tapu Müdürlüğü’ne 2’nci dalga rüşvet operasyonu
- Bilim Kurulu üyesi Akın: Tehdit çok büyük!
- İngiltere'den Ukrayna'ya söz
- Kazı kazandan 2 milyon TL çıktı o anlar kameraya yansıdı
- İYİ Partili Tatlıoğlu'nun acı günü
- Oran: Çeşme için imkanlarımızı seferber ettik
- Zamlar kahveye olan talebi de vurdu