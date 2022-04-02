İYİ Parti'de 'A Takımı' değişikliği: Ağıralioğlu'ndan açıklama

02 Nisan 2022 Cumartesi, 12:48

İYİ Parti'de Akşener'in Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gitmesiyle ilgili partililerden değerlendirme geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün Başkanlık Divanı’nda değişikliğe giderek birçok ismin görevlerini yeniden belirledi. Koray Aydın, Teşkilat Başkanlığı yerine Siyasi İşler Başkanlığı’na getirildi. Aydın, genel başkanın bulunmadığı zaman Divana da başkanlık edecek. Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'na ise yeni Divan'da yer verilmedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Koray Aydın, Divan toplantısına kadar bu konuda konuşmama kararı aldığını belirtti.

Ağıralioğlu, “Gelişmeleri biraz sükunetle izleyelim, anlamaya gayret edelim. Birkaç gün sonra sanırım bir şeyler demek zorundayız” açıklamasını yaptı.

OKUTAN: "KARARINA SAYGILIYIZ"

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı emekli Vali Nuri Okutan da yeni Divan'da yer almadı. Okutan'ın yerine Mehmet Tolga Akalın getirildi. Okutan, görev verilmeyişiyle ilgili soruya da şu karşılığı verdi:

“Bu bir bayrak yarışıdır. Yeni görevlendirmelerle daha çok merkez sağa bir adım atıldı. Bu konuda benim de Sayın Genel Başkanımıza önerim olmuştu. Kararına saygılıyız.”

Eğitim Politikaları Başkanlığı'na getirilen Sevinç Atabay ise daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda görev yapıyordu. Daha sonra Türk Eğitim Derneği Genel Müdürlüğü görevine getirilen Atabay, eğitim araştırmalarıyla da tanınıyor. Akşener, Atabay'ın yanı sıra TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nu da partiye davet etti. Ancak iki ismin birden bulunmasının yanlış yorumlanacağı değerlendirildi.