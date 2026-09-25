İYİ Partili başkan ile oğlu trafik kazasında yaralandı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mustafa Mısırlıoğlu ile oğlu da dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesindeki Ali Kaleli Kavşağı’nda meydana geldi. Mısırlıoğlu yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle başka bir otomobille çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada Mısırlıoğlu ile oğlu M.M., aynı araçta bulunan M.Ç. ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Mısırlıoğlu ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.