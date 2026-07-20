İYİ Partili Cihan Paçacı’dan ‘çerçeve yasa’ tepkisi: ‘TBMM’nin mesaisi vatandaşın sorunlarını çözmek için harcanmalı’

TBMM’nin 23 Temmuz’da tatile girmesi beklenirken, açılım süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasaya ilişkin yeni kulisler konuşulmaya başlandı. AKP’nin daha önce silah bırakma sürecinin sahadaki yansımalarını izlemek amacıyla düzenlemeyi yeni yasama yılına bırakmayı planladığı belirtilirken, son günlerde Meclis’in çalışma süresinin uzatılarak teklifin bu yasama yılı tamamlanmadan Genel Kurul gündemine alınabileceği iddiaları dillendiriliyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Meclis’in önceliğinin yurttaşın ekonomik sorunları olması gerektiğini söyledi. Paçacı, “Türkiye’de milyonlarca emekli geçinemiyor, çalışanlar hayat pahalılığı altında eziliyor, asgari ücretlinin alım gücü her geçen gün düşüyor. Eğer Meclis’in çalışma süresi uzatılacaksa öncelik bu sorunlar olmalıdır. Emeklinin, işçinin, memurun beklentileri söz konusu olduğunda Meclis’i tatile sokup, konu açılım süreci olunca çalışma takvimini değiştirmeyi düşünmek millet vicdanında karşılık bulmaz” ifadelerini kullandı.

‘DEVLET CİDDİYETİ BUNU KABUL ETMEZ’

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti ziyaretlerinin ardından yeniden İmralı’ya gitmeye hazırlanmasını da değerlendiren Paçacı, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti devletinin iradesinin tek sahibi milletimizdir. Millet adına karar alma yetkisi de Meclis’tedir. Siyasi partilerle yapılan görüşmelerin ardından İmralı’ya gidilecek olması, kamuoyunda doğal olarak çeşitli soruları gündeme getiriyor. Hazırlanacak düzenlemeler için İmralı’dan onay mı beklenecek? Devletin atacağı adımlar terör örgütü elebaşının değerlendirmesine göre mi şekillenecek? Bunlar toplumun cevabını beklediği sorulardır. Devlet ciddiyeti bunu kabul etmez.”

‘SONUNA KADAR KARŞISINDA OLACAĞIZ’

İYİ Parti’nin sürece ilişkin tutumunun değişmediğini vurgulayan Paçacı, “Biz, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını, milli devlet anlayışını ve anayasal düzenini zedeleyecek her türlü girişimin karşısındayız. Böyle bir çerçeve yasa Meclis'e gelirse demokratik ve hukuki zeminde sonuna kadar mücadelemizi veririz. Milletimizin iradesini ve devletimizin temel niteliklerini ilgilendiren bir konuda sessiz kalmamız düşünülemez” dedi. Paçacı, Meclis’in çalışma takviminin toplumun gerçek gündemi dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini belirterek, “Öncelik milletin geçim derdi olmalıdır. TBMM’nin mesaisi vatandaşın sorunlarını çözmek için harcanmalıdır. Türkiye’nin ihtiyacı yeni tartışmalar değil, hukuk devleti anlayışı içinde ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretilmesidir” değerlendirmesinde bulundu.