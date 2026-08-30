İYİ Partili Çömez’den MSB’nin ABD’li şirketle lobi anlaşmasına tepki: ‘MSB, ABD’li bir lobi şirketine neden bu kadar büyük bir para ödüyor?’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) ABD merkezli lobi ve danışmanlık şirketi Ballard Partners ile imzaladığı sözleşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. ABD Adalet Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kayıtlarına yansıyan sözleşmeye göre Ballard Partners, 15 Ağustos 2026 ile 14 Ağustos 2027 tarihleri arasında MSB’ye hizmet verecek.

Şirket, bu süre boyunca ABD federal hükümeti nezdinde bakanlığa stratejik danışmanlık ve savunuculuk hizmeti sunacak, MSB’yi ilgilendiren mevzuat ve politika gelişmeleri hakkında bilgilendirmede bulunacak. Sözleşmede şirkete aylık 200 bin dolar ödenmesi öngörülürken bir yıllık sabit maliyet 2,4 milyon dolara ulaşıyor.

Temsil faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak kayıt ücretleri ile konaklama, uçak bileti, araç ve yemek gibi seyahat giderleri de ayrıca MSB tarafından karşılanacak. Sabit ücretin yaklaşık 115 milyon liraya karşılık geldiğini belirten Çömez, ilave masraflar için sözleşmede bir üst sınır bulunup bulunmadığının da açıklanmasını istedi. Çömez, “Masraflar hariç onlara ne kadar vereceğimiz belli değil. Adamların yol ve yemek paraları bile Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanacak. Yazık değil mi bu paraya?” dedi.

‘AMAÇ F-35 VE CAATSA DOSYALARI MI?’

Ballard Partners’ın kurucusu Brian Ballard’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi kampanyalarında görev aldığını ve şirkette Trump yönetimine yakın isimlerin bulunduğunu anımsatan Çömez, anlaşmanın zamanlamasına dikkat çekti. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından F-35 programından çıkarıldığını, Savunma Sanayii Başkanlığı ve bazı yöneticilere de CAATSA kapsamında yaptırım uygulandığını belirten Çömez, şu soruları yöneltti:

“Ballard Partners’a Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için görev verildi mi? S-400’lerin satılması, üçüncü bir ülkeye devredilmesi, depolanması ya da operasyon dışına çıkarılması bu şirketle yürütülen görüşmelerin konusu oldu mu?”

‘DİPLOMATİK TEMSİL VARKEN NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?’

Çömez, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, askeri ataşeliği, Dışişleri Bakanlığı, MSB ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi diplomatik ve askeri temsil mekanizmaları bulunduğuna işaret ederek yabancı bir şirkete neden ihtiyaç duyulduğunu sordu. Şirketin Türkiye’nin yanı sıra çeşitli yabancı hükümetler ve bölgesel siyasi aktörler adına da çalıştığını belirten Çömez; olası çıkar çatışmalarının, şirkete verilecek bilgi ve belgelerin gizliliğinin ve çalışanlar hakkında güvenlik soruşturması yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi.

BAKAN GÜLER’E 76 SORU

Çömez, önergesinde sözleşmenin hangi ihale ve hizmet alımı yöntemiyle yapıldığından ödemelerin hangi bütçe kaleminden karşılanacağına, şirket için performans ölçütü belirlenip belirlenmediğinden sözleşmenin Sayıştay denetimine tabi olup olmadığına kadar 76 soru yöneltti. Soruların büyük bölümünün yanıtsız bırakılacağını savunan Çömez, “Ama unutmasınlar ki hepsi kayda geçecek. Gelecek nesiller bunları sorgulayacak ve hesabını soracak” ifadelerini kullandı.