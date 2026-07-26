İYİ Partili Çömez, emeklinin halini gözler önüne serdi: ‘Açım, tuvalet temizliyorum’

İktidara, “Çıkın sokağa emekliyi dinleyin, emekliye kulak verin, emekliyle konuşun, bakın size emekli ne söyleyecek; feryat eden emekliyi göreceksiniz” diye seslenen Çömez, daha sonra son iki haftada sokaklarda emeklilerle yaşadığı diyalogları aktardı. Çömez, Bakırköy’de bir emeklinin, “Kazıkazan satıyorum vekilim, kazıkazan satıyorum - 60 küsur yaşında - geçinemiyorum, açım, nasıl geçineyim ?” dediğini söyledi. Başka bir emeklinin, “Çocuk okutuyorum vekilim, ne yapayım, kuryelik yapıyorum” dediğini anlatan Çömez, şöyle devam etti:

“Bir başkası, yine İstanbul’da Büyükçekmece’de, yanında bir oksijen tüpü var, burnunda oksijen maskesi ‘hastaneden çıktım vekilim, 67 yaşındayım, akciğerlerim tükenmiş ama hayata tutunabilmek için, karnımı doyurabilmek için bu pazarda çalışmam lazım’ dedi. Oksijen tüpüyle satış yapıyor.”

‘TUVALET TEMİZLİYORUM’

Çömez, gırtlak kanseri olduğu için konuşmakta zorlanan 77 yaşındaki başka bir emeklinin “Açım vekilim, ne yapayım ?” dediğini, çarşıda pazarda çalıştığını söyledi. Afyon’daki başka bir emeklinin “Tırnak makası satıyorum. Kızım İzmir’de öğrenci, geçinemiyorum vekilim” dediğini aktardı. Manyas’taki emeklinin, “Sarımsak satıyorum, açım vekilim, emekliyim ama açım, geçinemiyorum” dediğini belirten Çömez, şunları söyledi:

“Bir başkası pazarcı yine, Manyas’ta, 70 küsur yaşında. Bir diğeri çay satıyor, emekli. Bir başkası Bolu’da, yol güzergâhında Ankara’ya gelirken karşılaştım. Siz de inşallah karşılaşır bu emekliyi bir dinlersiniz. ‘Karnımı doyuramıyorum, açım, tuvalet temizliyorum burada’ dedi. Bir başkası pazarcılık yapıyor, 77 yaşında. Bakın, bunların hepsi iç yarasıdır; vicdanları kanatacak, içinizi sızlatacak şeylerdir. Bir diğeri ‘temizliğe gidiyorum’ dedi. Açıkça ilan ediyorum buradan: Bu ülkenin bütün servetini ve sermayesini birilerine boca ettiniz, bu ülkenin aziz emekçilerini ve emeklilerini aç biilaç bıraktınız. Millet size bunun hesabını soracak.”

220 KABUL, 32 RET

Görüşmelerin sonunda “torba teklif” kabul edildi. Oylamaya 252 milletvekili katıldı. 220 milletvekili kabul, 32 milletvekili ret oyu verdi.