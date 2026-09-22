İYİ Partili Çömez paylaştı! Fon soruşturmasında tutuklanan Yarız'ın süper lüks yatı gündem oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı 28 yaşındaki Muhammed Yarız'ın süper lüks yatı görüntülendi.

Soruşturma kapsamında son olarak İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro gönderdiği tespit edilen Yarız'ın mal varlığına ilişkin çarpıcı detaylardan biri de süper lüks yatı “Loretta” oldu.

"AKP'NİN PARLAK GENCİNİN ŞATAFATLI HAYATI”

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Benetti üretimi süper lüks yata ilişkin bir tanıtım videosunu paylaştı.

Çömez paylaşımında Yarız'a ilişkin şunları kaydetti:

"AKP İstanbul Gençlik Kolları'nda yönetim kurulu üyesiydi. "Piyasa bozucu" eylemler yaptığı için 2020'den beri her yıl ya geçici işlem yasağı uygulandı ya da para cezasına çarptırıldı. Bu siciline rağmen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı yapıldı. Ve ardından büyük soygun başladı. Yüz binlerce küçük yatırımcının yüz milyarlarca lirası manipülasyonlarla fon çetelerinin cebine boca edilirken en büyük paylardan birini de o aldı.

AKP'nin 28 yaşındaki parlak çocuğu, götürdüğü milyarlarca liranın bir kısmını da lüks yaşamına ayırdı. 3 ay önce 750 milyon TL vererek dünyanın en lüks yatlarından birini satın aldı. Yanına da, hız zevkini tatmin etmek için, on milyonlarca lira harcayarak sürat botu ekledi.

Bu ülkenin 5.5 milyon genci, evinde iş ve aş umudunu kaybetmiş çaresizce beklerken, AKP’nin parlak genci Muhammed Yarız ve arkasındakiler lüks, ışıltılı ve şatafatlı bir hayat sürüyor.”