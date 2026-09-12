İYİ Partili Erozan, İsrail’in Türkiye’ye maslahatgüzar atamasını değerlendirdi: ‘Atanan kişinin profili ilişkilerde hareketlenmeye işaret ediyor’

İsrail, Türkiye’ye alt düzey diplomatik temsilci olan maslahatgüzar görevlendirmesi yaptı. Gelişmeyi İngiltere merkezli yayın kuruluşu Middle East Eye duyurdu.

BÜYÜKELÇİ EMEKLİ OLMUŞTU

Habere göre göreve, büyükelçi Joel Lion getirildi. Lion 2025’e kadar İsrail’in Moldova Büyükelçisi olmuş, bu yılın ağustos ayına değin ise Ermenistan’da mukim olmayan büyükelçi olarak görev yapmıştı. Çarşamba günü Ankara’ya gelerek güven mektubunu Dışişleri Bakanlığına sunduğu belirtilen Lion’ın, güvenlik gerekçesiyle Ankara’da kalmayacağı aktarıldı. İsrail’in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, bu yılın ortalarında emekli olmuştu. Görevlendirme bunun ardından gerçekleşti.

2023’TEN SONRA İLK ZİYARET

Lillian her ne kadar yeni emekli olsa da, Ankara’da yaşamıyordu. Hamas’ın 7 Ekim 2023’deki saldırısı sonrası İsrail, Ankara ve İstanbul'daki personelini geri çekmiş; büyükelçiliğini fiili olarak kapatmıştı. İsrailli bir yetkili, MEE’ye, "İki taraf da güvenlik sorunları nedeniyle büyükelçiliğin kapalı kalması gerektiği konusunda hemfikir” dedi. Öte yandan maslahatgüzar Lion’ın Ankara ziyaretinin, 2023’ün sonlarından bu yana üst düzey bir İsrailli yetkilinin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğuna dikkat çekildi.

‘İSRAİL BÜYÜKELÇİ ATAMAK İSTİYORDU’

Yaşanan gelişmeyi Cumhuriyet’e değerlendiren İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı, emekli büyükelçi Ahmet Erozan, Cumhuriyet’e konuşarak, “Maslahatgüzar atamak bir zorunluluk değil. Hiç atanmayabilirdi. İsrail, her şeye rağmen, Ankara’da bir büyükelçisi olması gerektiğine inanıyor. Doğrudan bir büyükelçi atamaya kalksa, Erdoğan agreman (onay) vermez. Bugünkü koşullarda, iç politika açısından vermez. Bunu İsrailliler de bildiği için bir agreman meselesi olmayacak şekilde, geçmişte büyükelçilik yapmış birini maslahatgüzar olarak atadılar” diye konuştu.

‘ABD’NİN NORMALLEŞTİRME ÇABASI’

ABD’nin Türkiye ile İsrail’i uzun vadede normalleştirme çabası içinde olduğunu kaydeden Erozan, “Bunlar küçük adımlar olsa da bu atamayı, bu çabanın bir tezahürü olarak görüyorum. Amerikalılar Türkiye-İsrail ilişkilerinin yumuşatılması için tencereyi ocağın üstüne koydular ve hafif hafif ısıtıyorlar. Bu şekilde yüksek profilli birinin maslahatgüzar olarak göreve getirilmesi, fiilen Ankara’da yaşamayacak olsa dahi, bir hareketlenmeye işaret ediyor” dedi.