İyi Partili Türkkan'dan Kıbrıs uyarısı: ‘Gazze düşerse Türkiye düşmez ama Kıbrıs düşerse Türkiye düşer’

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, NATO Zirvesi sonrasında Türkiye’nin dış politikada Doğu Akdeniz’de kritik bir süreçle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Kıbrıs meselesinin yalnızca dış politika başlığı olmadığını belirten Türkkan, “Kıbrıs, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki egemenlik meselesidir. Mavi Vatan’ın kalbidir, enerji güvenliğidir ve 86 milyonun geleceğidir” ifadelerini kullandı.

Rum basınında yer alan haberler ve uluslararası kulislerde konuşulan iddialara işaret eden Türkkan, yeni bir Kıbrıs planının yeniden gündeme getirildiğini savundu. Bu planda Kapalı Maraş ve Güzelyurt’un devrinin yer aldığını öne süren Türkkan, bunun karşılığında uluslararası tanınma, siyasi eşitlik, doğrudan uçuş ve doğrudan ticaret gibi vaatlerin sunulduğunu söyledi. Planın en kritik unsurunun güvenlik başlığı olduğunu belirten Türkkan, “1960 Garanti Sistemi kaldırılıyor, onun yerine NATO formülü getiriliyor. Türk askerinin garantörlüğü fiilen NATO’ya devrediliyor” dedi.

‘YUNANİSTAN EKSENLİ YENİ BİR GÜVENLİK ALANINA DÖNÜŞEBİLİR’

Rum tarafının geçmişte Annan Planı’na “hayır” dediğini anımsatan Türkkan, buna rağmen European Union üyeliğinin gerçekleştiğini belirtti. Aynı anlayışın bugün farklı bir modelle yeniden Türkiye’nin önüne getirildiğini belirten Türkkan, “Rum tarafı buna federasyon diyecek, Türk tarafı konfederasyon diyecek. Ama toprak tek olacak, egemenlik tartışmalı hale gelecek, Türkiye’nin garantörlüğü ortadan kalkmış olacak” dedi.

Türkkan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin olası NATO üyeliği ile gelecekte İsrail’in üyeliği ihtimalini de gündeme getirerek, Doğu Akdeniz’in NATO çatısı altında Yunanistan eksenli yeni bir güvenlik alanına dönüşebileceğine işaret etti.

‘ENERJİ MASASINDA TÜRKİYE YOK’

Doğu Akdeniz’de büyük bir enerji paylaşımı yaşandığını söyleyen Türkkan, ABD, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve Katar’ın bölgede etkin rol üstlendiğini belirtti. Bölgede faaliyet gösteren uluslararası enerji şirketlerini sıralayan Türkkan, Türkiye’nin bu süreçte dışarıda bırakıldığını kaydetti. Suriye’deki iç savaş boyunca Türkiye’nin ağır yük üstlendiğini söyleyen Türkkan, “Milyarlarca dolarlık ekonomik yükü biz taşıdık. Ama enerji paylaşımı masasına gelince Türkiye yok. Demek ki diplomasi fotoğraf vermekle olmuyormuş” ifadelerini kullandı.

‘KÜLLİYEYLE DEĞİL DİPLOMASİYLE İTİBAR OLUR’

İktidarın dış politikadaki tutumunu eleştiren Türkkan, “Kuzey Kıbrıs’a dev bir külliye yaptınız, saray yaptınız ama demek ki sarayla itibar olmuyormuş. Devlet gösterişli binalarla değil, güçlü diplomasiyle, stratejiyle ve milli iradeyle yönetilir” dedi.Kıbrıs’ta Türkiye’nin kırmızı çizgilerinin iki devletli çözüm, Türk askerinin garantörlüğü, Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve Doğu Akdeniz’deki haklar olduğunu vurgulayan Türkkan, “Kimse Türkiye’yi 50 yıl önce reddedilmiş federasyon masasına yeniden oturtmaya kalkmasın. Kıbrıs pazarlık konusu değildir. Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli meselesidir. Gazze düşerse Türkiye düşmez ama Kıbrıs düşerse Türkiye düşer” dedi.