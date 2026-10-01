İYİ Partili Usta’dan iktidara zor soru: ‘Terör örgütüne ne söz verdiniz?’

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Bese Hozat’ın “demokratik entegrasyon” açıklaması üzerinden iktidara seslendi. Usta, açılım sürecinde kullanılan “demokratik cumhuriyet”, “demokratik toplum” ve “demokratik entegrasyon” kavramlarının içeriğinin kamuoyuna açıklanmadığını belirterek iktidardan yanıt istedi. “Nihayet ağızlarındaki baklayı çıkardılar” başlığıyla yazılı açıklama yapan Usta, KCK/PKK yöneticilerinden Bese Hozat’ın “demokratik entegrasyon” kavramını “yerel demokrasinin, öz yönetimin, demokratik özerkliğin devlet tarafından kabulü” olarak tanımladığını aktardı. Bu kavramlarla ne kastedildiğini aylardır sorduklarını vurgulayan Usta, iktidarın süreçte neler konuşulduğunu yurttaşlara açıklamadığını söyledi.

‘MİLLLETİN BİLMEDİĞİ NE KONUŞTUNUZ?'

Usta, iktidara şu soruları yöneltti:

“Bunlarla, bu kavramlar üzerinde anlaştınız mı? Türkiye’nin üniter yapısını ve mevcut idari düzenini değiştirecek talepler konusunda herhangi bir söz verdiniz mi? Milletin bilmediği ne konuştunuz? Neyi kabul ettiniz? Neyin sözünü verdiniz?”

“Artık susarak geçiştiremezsiniz” diyen Usta, “Sükût ikrardan gelir” sözünü anımsattı. Usta, iktidarın bu açıklamalar karşısında sessiz kalmasının, Türkiye’nin üniter yapısını tartışmaya açacak bir düzen konusunda PKK/KCK ile anlaşmaya varıldığı anlamına geleceğini kaydetti.