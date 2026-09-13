İyilik Var uygulaması nedir, nasıl kullanılır? İyilik Var uygulamasına yardım nasıl yapılır?

İyilik Var uygulaması, gönüllü olmak ve ihtiyaç sahiplerine destek sunmak isteyen yurttaşları farklı yardım ve gönüllülük faaliyetleriyle buluşturuyor. Peki İyilik Var nedir, nasıl kullanılır ve uygulama üzerinden nasıl yardım yapılır?

İYİLİK VAR UYGULAMASI NEDİR?

İyilik Var, sosyal yardımları herkes için erişilebilir kılmak ve ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla; şeffaflık, güven ve kamu güvencesi esas alınarak oluşturulmuş bir dijital platformdur.

İYİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Platforma üye olan vatandaşlar, iyilik yapmak istedikleri konular için sistem üzerinden talep oluşturur. Talepler, ilgili bakanlık personeli tarafından incelenerek gerekli durumlarda iletişime geçilir.

HANGİ İYİLİKLER İÇİN BAŞVURU YAPILABİLİR?

İyilik Var platformu, maddi destek kabul etmez; manevi iyilikleri ve gönüllü desteği esas alır. Bakanlığa iletilen iyilik talepleri şeffaf bir şekilde incelendikten sonra platformda görünür hale getirilir. İyilikseverler, bu taleplere gönüllü olarak başvuruda bulunur.