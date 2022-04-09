İzmir, 2025 Avrupa Gençlik Başkenti olma yolunda finalde

09 Nisan 2022 Cumartesi, 15:18

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençlik vizyonu ve çalışmaları 2025 yılı Avrupa Gençlik Başkenti başvurusunda ilk sevindirici haberin gelmesini sağladı. Avrupa Gençlik Forumu, İzmir ile İspanya’dan Fuenlabrada, Ukrayna’dan Lviv ve Norveç’ten Tromso’nun 2025 Avrupa Gençlik Başkenti için kısa listeye alındığını duyurdu. Ödülü kazanan kent kasım ayında, Arnavutluk’un 2022 Avrupa Gençlik Başkenti Tiran’daki ödül töreninde açıklanacak.

“GENÇLER BU KENTİN HAZİNESİDİR”

Başkan Tunç Soyer geçen üç yıl içinde gençleri karar alma mekanizmalarına dahil eden ve onları her alanda destekleyen önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek “İlgili daire başkanlıklarımız ve kentteki gençlik örgütleriyle Gençlik Eylem Planı hazırladık. Büyükşehir bünyesinde Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığa bağlı Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Müdürlüğü’nü kurduk. Aktif bir Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz var. Bunun yanı sıra Gençlik Belediyesi kuruyoruz. Çünkü gençler bu kentin hazinesidir” dedi.

Soyer, “Gençleri sosyal hayata ve tüm karar alma süreçlerine dâhil etmek, genç istihdamını sağlamak ve gençlerin sanata erişimini arttırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İlgili tüm birimlerimizi ve kadrolarımızı ‘genç’ gündemiyle bir araya getirdik. İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti unvanı alması durumunda Avrupa’dan çok sayıda genç de buraya gelecek. Bunun için çok güçlü bir gençlik programı hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

3 turdan oluşan Avrupa Gençlik Başkenti yarışması kapsamında haziran ve ağustos aylarında da başvurular yapılacak. Son aşamada iyileştirilmiş final başvurularıyla Brüksel’de yüz yüze yapılacak sunumlar sonrasında jüri kazanan kenti belirleyecek.